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В Москаленском районе простились с омичом, погибшим на СВО

31-летний омич погиб, получив смертельное ранение.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 17 мая, в Москаленском районе Омской области земляки проводили в последний путь земляка, участника СВО Антона Вячеславовича Кудышева. Он погиб 26 апреля. При выполнении боевого задания на Южнодонецком участке фронта Антон Кудышев получил смертельное ранение.

Уроженцу Москаленского района в октябре исполнилось бы 32 года. Антон Кудышев родился в Москаленках в 1993 году. После школы окончил Омский летно-технический колледж, срочную службу отслужил в подразделении морской пехоты Тихоокеанского флота. После армии работал в Омском отделении РЖД.

В ноябре 2023 года Антон Кудышев подписал контракт с минобороны на участие в СВО. Службу проходил сначала в артиллерии, затем в штурмовом батальоне имени Шаймуратова, в 2024 году был награжден орденом Мужества. У Антона Вячеславовича осталась семилетняя дочь.

Администрация Москаленского района, политсовет Москаленского отделения партии «Единая Россия» и Сибирское казачье войско выражают искренние соболезнования семье героя.