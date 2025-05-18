Перепады температуры от +11 до +26 прогнозирую в Ростове со следующей рабочей недели

В Ростове ожидается значительный диапазон температурных колебаний на предстоящей неделе. Согласно прогнозу, в течение ближайших дней температура будет варьироваться от +11 до +26 градусов.
Уже завтра, 19 мая, в понедельник утром, столбики термометров покажут около +16 градусов, а к вечеру ожидается снижение до +11. В первой половине дня обещают осадки.
Во вторник, 20 мая, утром прогнозируется около +16 градусов, а к вечеру — снижение до +13. Днем температура достигнет +18 градусов, возможен дождь.
В среду, 21 мая, дневная температура повысится до +19 градусов, вечером столбики термометров покажут +17. Ночью ожидается около +14 градусов. В первой половине дня возможен дождь. К четвергу, 22 мая, осадки не прекратятся. Температура повысится до +23 и + 20 градусов днем и вечером соответственно.
В пятницу, 23 мая, дневная температура достигнет +26 градусов, а ночью опустится до +17. День будет солнечным и без дождя.