Перепады температуры от +11 до +26 прогнозирую в Ростове со следующей рабочей недели

В среду, 21 мая, дневная температура повысится до +19 градусов, вечером столбики термометров покажут +17. Ночью ожидается около +14 градусов. В первой половине дня возможен дождь. К четвергу, 22 мая, осадки не прекратятся. Температура повысится до +23 и + 20 градусов днем и вечером соответственно.