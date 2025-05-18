Мобильные датчики контроля скорости работают на девяти участках в Минске

Так, мобильные датчики контроля скорости установлены на проспектах Независимости (60, 80 км/ч), Партизанском, Дзержинского, Жукова (на всех — 60 км/ч), улицах Орловской, Академической, Кальварийской, Маяковского (на всех — 60 км/ч), а также на МКАД (90 км/ч).

