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Мобильные датчики контроля скорости работают на девяти участках в Минске

Так, мобильные датчики контроля скорости установлены на проспектах Независимости (60, 80 км/ч), Партизанском, Дзержинского, Жукова (на всех — 60 км/ч), улицах Орловской, Академической, Кальварийской, Маяковского (на всех — 60 км/ч), а также на МКАД (90 км/ч).

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня на девяти участках в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Минского горисполкома.

Так, мобильные датчики контроля скорости установлены на проспектах Независимости (60, 80 км/ч), Партизанском, Дзержинского, Жукова (на всех — 60 км/ч), улицах Орловской, Академической, Кальварийской, Маяковского (на всех — 60 км/ч), а также на МКАД (90 км/ч).

В столичной Госавтоинспекции призывают водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия. -0-