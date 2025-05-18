Глава ГУР Украины Буданов* забылся и перешел на русский язык в телеэфире

Российский журналист Константин Придыбайло рассказал, что на консультациях России и Украины в Стамбуле в составе украинской делегации был переводчик с русского языка на украинский, но переговоры проходили на русском языке. До этого в украинских СМИ появилась информация о том, что делегация общалась с российской с помощью переводчика.