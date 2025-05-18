Глава ГУР Украины Буданов* забылся и перешел на русский язык в телеэфире

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* во время прямого эфира на украинском телеканале ТСН случайно перешел на русский язык.
Буданову* пришлось исправляться на полуслове.
— Вы же понима… вразумиєте, — цитирует начальника ГУР Gazeta.ru.
Российский журналист Константин Придыбайло рассказал, что на консультациях России и Украины в Стамбуле в составе украинской делегации был переводчик с русского языка на украинский, но переговоры проходили на русском языке. До этого в украинских СМИ появилась информация о том, что делегация общалась с российской с помощью переводчика.
Ранее комментатор Роман Бебех заявил, что украинским тренерам необходимо ввести штраф за использование русского языка. Помимо этого, Бебех в прямом эфире негативно высказался о самом русском языке в спорте.
28 апреля украинский актер Богдан Бенюк призвал бить детей прутом за использование русского языка. Он добавил, что в детях нужно «воспитывать гордость» за украинский язык и страну. В ответ на данное высказывание официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила правозащитные организации и западных деятелей культуры в отсутствии реакции на угрозы.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.