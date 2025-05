«Наконец-то тот, кто умеет петь»: как прошло «Евровидение-2025», реакция мира и России на его финал

Как отмечает издание The Independent, певица была «потрясена и расстроена» после того, как пропалестинские протестующие попытались прорваться на сцену во время финала «Евровидения». В частности, во время выступления израильтянки двое пропалестинских активистов хотели забраться на сцену и облили краской одного из членов команды артистки. В трансляцию этот момент не попал, сообщает The Times of Israel. Злоумышленников на время задержала полиция Базеля, но после их отпустили.