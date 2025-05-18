«Наконец-то тот, кто умеет петь»: как прошло «Евровидение-2025», реакция мира и России на его финал

Также в этом году организаторы приняли решение отказаться от прямых интернет-трансляций репетиций участников. Эти записи стали доступны лишь на следующий день после репетиций и, вероятно, уже после монтажа. Кроме того, на торжественном открытии конкурса некоторые зрители пытались лечь с флагами Палестины под колеса транспорта, который привозил конкурсантов. И это далеко не все странные моменты конкурса.