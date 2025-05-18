Родственники Яниса Тиммы хотят отсудить у Седоковой 60 миллионов рублей

По информации телеграм-канала Mash, в 2022 году Седокова и Тимма, будучи в браке, приобрели квартиру в жилом комплексе «Алые паруса». В сентябре 2024-го певица продала эту недвижимость минимум за 150 миллионов рублей, а уже в октябре подала на развод. Теперь адвокаты семьи покойного баскетболиста планируют через суд взыскать не менее 60 миллионов рублей, которые, согласно законодательству о разделе совместно нажитого имущества, должны быть переданы на содержание ребёнка Тиммы от первого брака, осиротевшего после его смерти.
Известно, что за время брака супруги приобрели пять квартир, четыре из которых — на стадии строительства, и затем продавали их после сдачи. Квартиру в «Алых парусах» они реализовали последней. Юристы подготовили досудебную претензию в адрес Седоковой, а семья Тиммы предлагает заключить мировое соглашение.
Кроме того, представители Тиммы утверждают, что Седокова предоставляет ложную информацию об их совместной жизни с Янисом, в частности, о том, что он якобы жил за её счёт. По словам адвокатов, у них есть доказательства финансовой состоятельности баскетболиста: зарплата по контракту с «Химками» с 2019 по 2021 год, продажа квартиры в Латвии за 500 тысяч евро и двух автомобилей на общую сумму 490 тысяч евро.
Юрист Маргарита Гаврилова заявила, что Седокова завладела телефоном Тиммы и ввела следствие в заблуждение. Обращение с просьбой о расследовании обстоятельств смерти спортсмена направлено главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Представители настаивают на проведении повторной экспертизы и дополнительной проверке.
Напомним, Янис Тимма был найден мёртвым в одном из хостелов Москвы 17 декабря 2024 года. Следствие установило, что спортсмен свёл счёты с жизнью. Однако трагедия не сплотила Анну Седокову с родственниками её умершего мужа. Наоборот, близкие Тиммы обвинили её в случившемся.