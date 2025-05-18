Родственники Яниса Тиммы хотят отсудить у Седоковой 60 миллионов рублей

Кроме того, представители Тиммы утверждают, что Седокова предоставляет ложную информацию об их совместной жизни с Янисом, в частности, о том, что он якобы жил за её счёт. По словам адвокатов, у них есть доказательства финансовой состоятельности баскетболиста: зарплата по контракту с «Химками» с 2019 по 2021 год, продажа квартиры в Латвии за 500 тысяч евро и двух автомобилей на общую сумму 490 тысяч евро.