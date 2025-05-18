Штраф до 1 млн рублей за сбор грибов: какие из них лучше обходить стороной

За сбор грибов, которые занесены в Красную книгу, с октября 2023 года предусмотрены штрафы и уголовное наказание. Об этом напоминает RT со ссылкой на пресс-службу «Альфастрахования».
В компании отметили, что список грибов, за которые может быть введена ответственность, состоит из 41 вида. В том числе: мухомор крошащийся, паутинник душистый, вешенка небродийская, трюфель летний, шишкогриб хлопьеножковый, опенок чеканный, трутовик корнелюбивый.
Нужно отметить, что сумма штрафа будет зависеть от намерений грибника. Если человек случайно сорвал или повредил редкий вид грибов, то ему грозит штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей. Но за умышленный сбор краснокнижных грибов грозит уголовное наказание и штраф до 1 млн рублей.
Ранее KP.RU сообщил, что российским дачникам грозит штраф до 300 тысяч рублей за выращивания ряда растений. Кроме того, за нарушение запрета дачников могут привлечь и к уголовной ответственности. Нельзя выращивать на дачах шалфей предсказателей, коноплю, мак снотворный, голубой лотос, розу гавайскую, ипомею трехцветную и мимозу хостилис.