Штраф до 1 млн рублей за сбор грибов: какие из них лучше обходить стороной

Нужно отметить, что сумма штрафа будет зависеть от намерений грибника. Если человек случайно сорвал или повредил редкий вид грибов, то ему грозит штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей. Но за умышленный сбор краснокнижных грибов грозит уголовное наказание и штраф до 1 млн рублей.