Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нерпа приплыла к ледоколу «Ангара» в Иркутске

Жители района Солнечный поделились кадрами с животным (ВИДЕО).

Источник: Соцсети

Жители микрорайона Солнечный в Иркутске поделились видео с нерпой, плавающей возле ледокола «Ангара», сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) «Инцидент Иркутск».

Напоминаем, что недавно на Байкале сняли кормление детеныша нерпы.