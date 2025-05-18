Нерпа приплыла к ледоколу «Ангара» в Иркутске

Жители микрорайона Солнечный в Иркутске поделились видео с нерпой, плавающей возле ледокола «Ангара», сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) «Инцидент Иркутск».
Напоминаем, что недавно на Байкале сняли кормление детеныша нерпы.
Жители района Солнечный поделились кадрами с животным (ВИДЕО).
Жители микрорайона Солнечный в Иркутске поделились видео с нерпой, плавающей возле ледокола «Ангара», сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) «Инцидент Иркутск».
Напоминаем, что недавно на Байкале сняли кормление детеныша нерпы.