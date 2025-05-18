В Красноярске пересаживают деревья из зоны строительства метро

В Красноярске на Николаевском проспекте пересаживают деревья, которые попали в зону строительства метротрама. Об этом сообщили в мэрии.
Специалисты говорят, что спасти деревья удалось потому, что их высаживали лишь несколько лет назад и в специальных корзинах из железного каркаса. Озеленители пересадят почти все деревья, растущие на этой площадке — 235 штук. Девять деревьев, к сожалению, пересадить не удастся.
Уже определены места, куда будут перевезены деревца: сквер «Горки» на ул. Гусарова, сквер Мирошниченко, сквер Тотмина, сквер «Серебряный», сквер «Фестивальный», сквер им. Степанова, ул. Годенко, ул. Новосибирская, 41, 39а, ул. академика Киренского, 75, пересечение ул. Мирошниченко — ул. Елены Стасовой.
Выкопка осуществляется при помощи пересадчика bobcat, который своими насадками захватывает и аккуратно переносит дерево в переносную корзину. Специалисты закрепляют земляной ком мешковиной, чтобы при транспортировке до места пересадки, которые также заготавливаются заранее, деревья доехали в целости и сохранности.
В дальнейшем за пересаженными насаждениями будут внимательно наблюдать и ухаживать за ними: осуществлять регулярный полив, подкормку и обрезку.