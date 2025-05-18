В Красноярске пересаживают деревья из зоны строительства метро

Специалисты говорят, что спасти деревья удалось потому, что их высаживали лишь несколько лет назад и в специальных корзинах из железного каркаса. Озеленители пересадят почти все деревья, растущие на этой площадке — 235 штук. Девять деревьев, к сожалению, пересадить не удастся.