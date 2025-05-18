В Уфе очевидцы заметили двух лосей

Обращение от уфимцев после встречи с животными поступило в оперативно-диспетчерскую службу минэкологии Башкирии.
На место выехал охотинспектор министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан, но лосей он пока не обнаружил, сообщили в ведомстве.
«Если вам довелось встретить лося в пределах населённого пункта, ни в коем случае не пытайтесь напугать его, приблизиться или прогнать животное. Лось испытывает серьёзный стресс и его реакция может оказаться совершенно неожиданной и потенциально опасной», — предупредил заместитель министра природопользования и экологии республики Камиль Биргулие.
Минэкологии напоминает, что активность лосей продолжается. О замеченном животном в городе или посёлке необходимо сообщить оперативному дежурному ведомства по телефону (347) 218−04−30 или 112.
Добавим, ранее очевидцы заметили крупного лося в Уфе в районе ГДК и на улице Интернациональной.