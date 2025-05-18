В Уфе очевидцы заметили двух лосей

«Если вам довелось встретить лося в пределах населённого пункта, ни в коем случае не пытайтесь напугать его, приблизиться или прогнать животное. Лось испытывает серьёзный стресс и его реакция может оказаться совершенно неожиданной и потенциально опасной», — предупредил заместитель министра природопользования и экологии республики Камиль Биргулие.