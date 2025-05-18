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В Уфе очевидцы заметили двух лосей

Сегодня утром в Уфе горожане в очередной раз заметили лосей. На сей раз очевидцы увидели сохатых в парке «Волна».

Источник: Пресс-служба минэкологии Башкирии

Обращение от уфимцев после встречи с животными поступило в оперативно-диспетчерскую службу минэкологии Башкирии.

На место выехал охотинспектор министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан, но лосей он пока не обнаружил, сообщили в ведомстве.

«Если вам довелось встретить лося в пределах населённого пункта, ни в коем случае не пытайтесь напугать его, приблизиться или прогнать животное. Лось испытывает серьёзный стресс и его реакция может оказаться совершенно неожиданной и потенциально опасной», — предупредил заместитель министра природопользования и экологии республики Камиль Биргулие.

Минэкологии напоминает, что активность лосей продолжается. О замеченном животном в городе или посёлке необходимо сообщить оперативному дежурному ведомства по телефону (347) 218−04−30‬ или 112.

Добавим, ранее очевидцы заметили крупного лося в Уфе в районе ГДК и на улице Интернациональной.