Синоптик спрогнозировал погоду на следующей неделе

В Центральной России следующая неделя, как рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, начнется с похолодания и дождей.
В понедельник днем ожидается до плюс 17 градусов. «Если ночью +8 — +13, то днем уже не выше +12 — +17 градусов, — уточнил Тишковец. — Порывы западного ветра до 13 метров в секунду». Атмосферное давление при этом будет падать и составит 738 мм ртутного столба.
Во вторник дожди и еще холоднее: днем +11 — +16 градусов. В среду днем из-за очередного циклона дожди возобновятся, ожидается +14 — +19 градусов. «В четверг заглянет гребень антициклона, — спрогнозировал метеоролог. — Станет солнечно и сухо». Днем воздух прогреется — +16 — +21. В пятницу днем +19 — +24 градуса.
В выходные похолодает, и «зарядят дожди». «В дневные часы: в субботу +17 — +22, — уточнил Тишковец. — В воскресенье на градус-другой ниже».