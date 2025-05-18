Синоптик спрогнозировал погоду на следующей неделе

В понедельник днем ожидается до плюс 17 градусов. «Если ночью +8 — +13, то днем уже не выше +12 — +17 градусов, — уточнил Тишковец. — Порывы западного ветра до 13 метров в секунду». Атмосферное давление при этом будет падать и составит 738 мм ртутного столба.