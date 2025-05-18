Синоптик рассказал, когда в Москву придет лето

«Метеорологическое» лето в Москве наступит через 10 суток… Под занавес мая в Центральной России на прогностическом горизонте просматриваются дневные температуры плюс 23 — плюс 28, по ночам столбики термометров будут держаться выше плюс 10 градусов. И самое главное, в эти дни, с 27-го числа и далее, ожидается наступление так называемого «метеорологического лета», когда среднесуточная температура воздуха устойчиво становится выше плюс 15 градусов, а значит, смена климатических сезонов произойдет своевременно, и лето наступит точно в срок", — рассказал Тишковец.