Синоптик рассказал, когда в Москву придет лето

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Лето в Москве наступит точно в срок, в конце мая ожидается до плюс 23 — плюс 28 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Метеорологическое» лето в Москве наступит через 10 суток… Под занавес мая в Центральной России на прогностическом горизонте просматриваются дневные температуры плюс 23 — плюс 28, по ночам столбики термометров будут держаться выше плюс 10 градусов. И самое главное, в эти дни, с 27-го числа и далее, ожидается наступление так называемого «метеорологического лета», когда среднесуточная температура воздуха устойчиво становится выше плюс 15 градусов, а значит, смена климатических сезонов произойдет своевременно, и лето наступит точно в срок", — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что согласно наблюдениям за последние 30 лет, «климатическое» лето в Москве, как правило, наступает 26 мая. «Так что, оба лета вступят в свои права практически в унисон. А календарное лето вообще может начаться с плюс 25 — плюс 30 градусов», — добавил Тишковец.