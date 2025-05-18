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Губернатор Иркутской области посетил подшефный Кировск

Игорь Кобзев встретился с участниками программы «Герои Приангарья».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил подшефный Кировск. Об этом глава региона сообщил в своем тг-канале. Эта поездка вновь подтвердила — связь между Приангарьем и Кировском с каждым днём становится крепче. С 2022 года жители и власти региона шаг за шагом помогают этому городу в Луганской Народной Республике вернуться к мирной жизни.

— Первым делом навестил иркутских врачей, которые в непростых условиях оказывают помощь местным специалистам и работают с населением. Сейчас там трудятся три наших врача — анестезиолог, травматолог и хирург, — написал Игорь Кобзев.

Важно, что удалось организовать систему постоянной поддержки, включая телемедицинские консультации с ведущими специалистами Иркутской области. Одним из символов отношений между двумя регионами стал строящийся сквер Дружбы кировчан и иркутян. Также Игорь Кобзев встретился с участниками программы «Герои Приангарья» — Николаем Мухиным и Максимом Обуховым, награждёнными орденами Мужества. Оба героя планируют связать свою жизнь с Иркутской областью.