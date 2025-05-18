Мать ребенка-инвалида из Братска добилась возмещения затрат на лекарства

Шестилетнему мальчику с инвалидностью врачи рекомендовали переход на помповую инсулинотерапию, однако необходимые для лечения медицинские изделия не были предоставлены в льготном порядке. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области. Его матери пришлось самостоятельно приобретать дорогостоящие устройства для инфузии и резервуары на сумму 34 тысячи рублей.
— Прокуратура направила в суд исковое заявление о понуждении возместить расходы на приобретение медицинских изделий в размере 34 тыс. рублей, — поделились в ведомстве.
В судебном порядке удалось добиться полного возмещения понесенных семьей расходов. Надзорное ведомство держит на контроле исполнение судебного акта.