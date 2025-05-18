«Ничего не узнаёт»: Никита Ефремов впервые рассказал о жизни отца после освобождения

Напомним, в 2020 году актёр Михаил Ефремов сел пьяным за руль и устроил ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб мужчина. Артиста приговорили к 7,5 года колонии. Однако 24 марта 2025 суд отпустил его по УДО, и 9 апреля артист вернулся в свою квартиру в центре Москвы. Его встречала толпа журналистов. Михаил Ефремов дал небольшой комментарий, заявив, что чувствует себя плохо, но рад оказаться на свободе. Первым делом на свободе он планировал обратиться к медикам. Друзья актёра говорят, что он редко выходит из дома, и сейчас ему важно оставаться наедине с собой.