«Ничего не узнаёт»: Никита Ефремов впервые рассказал о жизни отца после освобождения

«Стал ли крепче чаёк заваривать, я не проверял, с ним чай не пил. Он смотрит, вокруг одни китайские машины, ничего не узнаёт. И потом такой: “А что, у вас Юра Борисов Пушкина сыграл?”. Очень удивился. Сейчас здоровье поправляет, насколько может», — поделился Никита в VK-шоу «Кстати».
Во время шоу актёр также поделился воспоминаниями о работе со своим отцом Михаилом Ефремовым. Они вместе участвовали в создании трёх картин: сериалов «Оттепель» и «Полёт», а также фильма «Тётушки». Никита признался, что им непросто работать вместе, так как Михаил постоянно стремится что-то улучшить в игре сына.
Напомним, в 2020 году актёр Михаил Ефремов сел пьяным за руль и устроил ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб мужчина. Артиста приговорили к 7,5 года колонии. Однако 24 марта 2025 суд отпустил его по УДО, и 9 апреля артист вернулся в свою квартиру в центре Москвы. Его встречала толпа журналистов. Михаил Ефремов дал небольшой комментарий, заявив, что чувствует себя плохо, но рад оказаться на свободе. Первым делом на свободе он планировал обратиться к медикам. Друзья актёра говорят, что он редко выходит из дома, и сейчас ему важно оставаться наедине с собой.