Володин рассказал о работе ГД по сохранению культурного наследия России

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Депутаты Госдумы с 2021 года приняли восемь законов, направленных на сохранение историко-культурного наследия России, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Сегодня Международный день музеев. Важно делать всё для поддержки и развития музейного дела. В этой связи депутатами Государственной Думы с 2021 года принято 8 федеральных законов, направленных на сохранение историко-культурного наследия нашей страны», — написал он в своем Telegram-канале.
Володин отметил, что был принят закон, закрепляющий принцип неделимости собрания музея. Кроме того, Госдума приняла закон о том, что для сохранения объектов культурного наследия могут быть использованы возможности всех уровней власти.
«Создан общедоступный сервис по использованию архивных информресурсов. Государственная информационная система удаленного использования архивных документов и справочно-поисковых средств к ним расширила возможности исследователей. Теперь пользователи могут выбрать наиболее удобный для них вариант: работать непосредственно в читальных залах архивов либо воспользоваться услугами ГИС удаленного использования архивных документов», — напомнил Володин.
Он уточнил, что был урегулирован порядок аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы, а также были определены критерии для включения объектов культурного наследия в госпрограммы в приоритетном порядке. Кроме того, была регламентирована деятельность гидов-экскурсоводов и гидов-переводчиков.
«Определен статус Государственной информационной системы в сфере сохранения культурных ценностей, порядок оформления в электронной форме разрешений для ввоза и вывоза культурных ценностей. Это позволило облегчить взаимодействие экспертов и заказчиков их оценок. Появилась возможность осуществлять контроль за аттестацией профильных экспертов вплоть до приостановления или прекращения их деятельности», — добавил он.