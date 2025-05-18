Володин рассказал о работе ГД по сохранению культурного наследия России

Он уточнил, что был урегулирован порядок аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы, а также были определены критерии для включения объектов культурного наследия в госпрограммы в приоритетном порядке. Кроме того, была регламентирована деятельность гидов-экскурсоводов и гидов-переводчиков.