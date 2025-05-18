«Белавиа» сделала важное заявление для пассажиров, связанное с переносом рейсов. Подробности обнародовали в пресс-службе белорусского авиаперевозчика.
«Belavia переносит некоторые рейсы Минск-Батуми-Минск в аэропорт Кутаиси», — сказано в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что в период с 20 мая по 15 июня 2025 года в Международном аэропорту Батуми запланирован ремонт взлетно-посадочной полосы. По указанной причине авиакомпания «Белавиа» вынуждена изменить аэропорт прилета/вылета для некоторых рейсов из Минска в Батуми, а также в обратном направлении. Уточняется, что рейсы перенесены в Международный аэропорт Кутаиси.
Сообщается, что часть рейсов будет по-прежнему выполняться как в, так и из аэропорта Батуми. В пресс-службе обратили внимание, что сейчас корректирует расписание по указанному маршруту. Вместе с тем говорится, что пассажиры, которые уже оформили билеты, за актуальной информацией могут следить на официальном сайте «Белавиа» в графе «статус бронирования».
Белорусский авиаперевозчик уточняет, что если пассажир купил билет в или из Батуми и для рейса был изменен аэропорт, но он не готов менять маршрут, то билет можно сдать и вернуть полную стоимость.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов предупредил про прохладный конец мая без летнего тепла в Беларуси.
Кроме того, Минобразования Беларуси заявило про обязательные учебно-полевые сборы школьников.
Кстати, вице-премьер Караник заявил про возможность получения справок без обращения в поликлинику.