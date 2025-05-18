«Белавиа» сделала важное заявление для пассажиров, связанное с переносом рейсов

Сообщается, что часть рейсов будет по-прежнему выполняться как в, так и из аэропорта Батуми. В пресс-службе обратили внимание, что сейчас корректирует расписание по указанному маршруту. Вместе с тем говорится, что пассажиры, которые уже оформили билеты, за актуальной информацией могут следить на официальном сайте «Белавиа» в графе «статус бронирования».