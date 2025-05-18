Лидер по количеству выпускников. Сколько человек выпустятся из школ Брестской области в этом году

При этом в области на уровне 11-го класса 800 человек претендуют на получение золотой медали и аттестата особого образца. Среди них — 35 победителей заключительного этапа республиканской олимпиады. «Более 1,5 тыс. выпускников — это учащиеся классов профессиональной направленности, т.е. они уже знают, куда пойдут. В числе наших выпускников сегодня 173 победителя областного этапа республиканской олимпиады, которые могут без экзаменов пойти в наши вузы. Они могут идти на педагогические специальности, в том числе в вузы города Минска и иных областей по перечню, определенному Министерством образования», — пояснила она.