Лидер по количеству выпускников. Сколько человек выпустятся из школ Брестской области в этом году

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель начальника главного управления по образованию Брестского облисполкома Татьяна Савич в проекте БЕЛТА «Страна говорит» рассказала, сколько человек выпустятся из школ Брестской области в этом году.
Брестская область является лидером по количеству выпускников 9−11-х классов, отметила Татьяна Савич. «На уровне 11-го класса в Брестской области заканчивают школу почти 10 тыс. человек. На уровне 9-го класса школу заканчивают 16,5 тыс. человек», — привела она цифры.
При этом в области на уровне 11-го класса 800 человек претендуют на получение золотой медали и аттестата особого образца. Среди них — 35 победителей заключительного этапа республиканской олимпиады. «Более 1,5 тыс. выпускников — это учащиеся классов профессиональной направленности, т.е. они уже знают, куда пойдут. В числе наших выпускников сегодня 173 победителя областного этапа республиканской олимпиады, которые могут без экзаменов пойти в наши вузы. Они могут идти на педагогические специальности, в том числе в вузы города Минска и иных областей по перечню, определенному Министерством образования», — пояснила она.
В 2025 году набор в вузы составляет 48,3 тыс. человек. Сколько из них на бюджет? Целевики, лицеисты, выпускники технопарка. Кто может воспользоваться особыми условиями при поступлении в вуз 8,2 тыс. выпускников колледжей по сокращенным программам обучения планируют принять в вузы в 2025 году.
Начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов уточнил, что опция поступления без экзаменов в вузы доступна выпускникам не только по педагогическим направлениям, но и в целом по наиболее востребованным экономикой специальностям — в Беларуси их 69. Кроме того, этой возможностью могут воспользоваться не только победители областных олимпиад, но выпускники, которые окончили школу с золотой медалью или колледжи с красным диплом.
Более 150 тыс. девяти- и одиннадцатиклассников станут выпускниками в этом году.
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«Категория одаренных и мотивированных абитуриентов, которые могут поступить на эти специальности, широкая. Это востребованные профессии нашей экономикой — педагогические специальности, большое количество инженерных специальностей, специальности для агропромышленного комплекса. В таких специалистах нуждаются как университеты, так и экономика», — заметил Сергей Пищов. -0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.