Нилов: введение выходного дня 31 декабря повлечет дискуссии

Введение 31 декабря как постоянного выходного дня может вызвать новую дискуссию о сокращении рабочего дня 30 декабря. Об этом в интервью ТАСС в рамках форума «Россия — Исламский мир» рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
В последние годы 31 декабря и так является выходным днём, так как в последние годы с помощью переносов других дней удалось закрепить 31 декабря как выходной день.
«Если сделать 31 декабря выходным днем, то тогда уже встанет вопрос о том, что 30 число тоже следует сократить, то есть уже тогда сместится дискуссия с 31 декабря на 30 декабря. Я с этим не согласен, потому что фактически последние годы у нас 31 декабря и так выходной день», — подчеркнул Нилов.
Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что ознакомится с идеей о непрерывных длительных выходных с 1 по 9 мая 2026 года.