Нилов: введение выходного дня 31 декабря повлечет дискуссии

«Если сделать 31 декабря выходным днем, то тогда уже встанет вопрос о том, что 30 число тоже следует сократить, то есть уже тогда сместится дискуссия с 31 декабря на 30 декабря. Я с этим не согласен, потому что фактически последние годы у нас 31 декабря и так выходной день», — подчеркнул Нилов.