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Овечкин получил подарок от Бэкхема в честь снайперского рекорда в НХЛ

Бывший футболист сборной Англии в честь достижения россиянина подарил ему белоснежные бутсы с автографом.

Источник: Аргументы и факты

Российский форвард и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил подарок от экс-футболиста сборной Англии Дэвида Бекхема в честь установления снайперского рекорда в НХЛ.

Подарок представлял собой белые футбольные бутсы, кадры с которыми в соцсетях опубликовала супруга хоккеиста Анастасия.

«Огромные поздравления с забитыми 895 голами. На несколько больше, чем я», — гласит надпись на бутсах.

Напомним, что российский хоккеист побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, который продержался 26 лет. Так, на счету Овечкина 897 шайб, в то время как у канадского форварда 894.