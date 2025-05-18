Овечкин получил подарок от Бэкхема в честь снайперского рекорда в НХЛ

Российский форвард и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил подарок от экс-футболиста сборной Англии Дэвида Бекхема в честь установления снайперского рекорда в НХЛ.
Подарок представлял собой белые футбольные бутсы, кадры с которыми в соцсетях опубликовала супруга хоккеиста Анастасия.
«Огромные поздравления с забитыми 895 голами. На несколько больше, чем я», — гласит надпись на бутсах.
Напомним, что российский хоккеист побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, который продержался 26 лет. Так, на счету Овечкина 897 шайб, в то время как у канадского форварда 894.