В России потушили 38 природных пожаров за сутки

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 38 природных пожаров на площади 52 178 гектаров, сообщает в воскресенье Авиалесоохрана.
«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки… в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 38 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 52 178 гектаров», — говорится в сообщении.
К полуночи воскресенья на территории РФ действовали 59 лесных пожара. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае — там действовал 31 пожар на площади 619 395 гектаров.