Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России потушили 38 природных пожаров за сутки

Лесопожарные службы в России потушили 38 природных пожаров за сутки.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 38 природных пожаров на площади 52 178 гектаров, сообщает в воскресенье Авиалесоохрана.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки… в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 38 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 52 178 гектаров», — говорится в сообщении.

К полуночи воскресенья на территории РФ действовали 59 лесных пожара. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае — там действовал 31 пожар на площади 619 395 гектаров.