В России потушили 38 природных пожаров за сутки

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки… в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 38 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 52 178 гектаров», — говорится в сообщении.