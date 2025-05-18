Депутат Якубовский объяснил, почему необходимо повышение стоимости услуг ЖКХ в 2025 году

С 1 июля 2025 года запланировано повышение цен на услуги ЖКХ до 11,9% в среднем по стране. В некоторых регионах средний рост стоимости жилищно-коммунальных услуг может быть выше. Об этом сообщил депутат Александр Якубовский в интервью РИА Новости.
Депутат отметил, что запланированная индексация связана с необходимостью модернизации сетей. Большинство оборудования устарело и требует замены, а поступающие платежи способны только перекрыть текущий ремонт.
При этом депутат отметил, что повышение стоимости коммунальных услуг было запланировано из-за роста инфляции. Изменение тарифов уже внесено в планы региональных властей, россияне скоро начнут получать обновленные квитанции.
Ранее KP.RU сообщил, что более 84% исправно платят коммунальные платежи. А 15% из опрошенных признались, что допускают просрочки, но при этом отметили, что чувствовать себя должником им все же неприятно.