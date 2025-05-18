В элитном пермском доме с молотка продается квартира дочери пермского девелопера

В Перми арбитражный управляющий экс-главы «Камской долины» Андрея Гладикова выставил на торги квартиру его дочери Екатерины Губановой. Первоначальная стоимость лота — 33 млн рублей, указано на портале «Федресурс». осообщает Федресурс. Согласно объявлению, в лот стартовой стоимостью 33 млн руб. включена 3-комнатная квартира общей площадью 195,1 кв.м., расположенная в Перми на пятом этаже дома по адресу: ул. Краснова, д. 30. Тоги назначены на 27 июня 2025 года.