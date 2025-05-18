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Стало известно, что Бекхэм подарил Овечкину в честь рекорда НХЛ

Экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм подарил российскому хоккеисту Александру Овечкину бутсы с автографом и поздравлениями в честь снайперского рекорда в НХЛ.

Экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм подарил российскому хоккеисту Александру Овечкину бутсы с автографом и поздравлениями в честь снайперского рекорда в НХЛ.

Овечкин, как сообщила в соцсетях жена хоккеиста Анастасия Шубская, получил от Бекхэма белые бутсы с надписью: «Огромные поздравления с 895 голами — немного больше, чем у меня».

«Спасибо тебе, Дэвид Бекхэм», написала Шубская, выложив видео с подарком.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» уже обновил свой рекорд НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах. Сейчас на его счету 897 шайб. Достижение много лет принадлежало канадцу Уэйну Гретцки (894).