Стало известно, что Бекхэм подарил Овечкину в честь рекорда НХЛ

Экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм подарил российскому хоккеисту Александру Овечкину бутсы с автографом и поздравлениями в честь снайперского рекорда в НХЛ.
Овечкин, как сообщила в соцсетях жена хоккеиста Анастасия Шубская, получил от Бекхэма белые бутсы с надписью: «Огромные поздравления с 895 голами — немного больше, чем у меня».
«Спасибо тебе, Дэвид Бекхэм», написала Шубская, выложив видео с подарком.
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» уже обновил свой рекорд НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах. Сейчас на его счету 897 шайб. Достижение много лет принадлежало канадцу Уэйну Гретцки (894).