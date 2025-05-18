Синоптик Тишковец рассказал, когда потеплеет в Центральной части РФ

При этом отмечается, что во вторник температура опустится еще ниже, до плюс 10 градусов. Немного распогодится только в четверг, 22 мая. Центральную Россию накроет гребень антициклона, температура поднимется до плюс 21 градуса, а дождей станет меньше. Но к выходным россиян ждет очередное похолодание и дожди.