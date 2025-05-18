Синоптик Тишковец рассказал, когда потеплеет в Центральной части РФ

Следующая неделя в Центральной России начнется с похолодания и дождей. В понедельник, 19 мая, температура поднимется не выше плюс 17 градусов. Об этом рассказал синоптик Евгений Тишковец в интервью РИА Новости.
«Неделя в Центральной России стартует с дождей и похолодания. Если ночью плюс 8 — плюс 13, то днем уже не выше плюс 12 — плюс 17 градусов. Ветрено — порывы западного ветра до 13 метров в секунду», — пишет издание со слов синоптика.
При этом отмечается, что во вторник температура опустится еще ниже, до плюс 10 градусов. Немного распогодится только в четверг, 22 мая. Центральную Россию накроет гребень антициклона, температура поднимется до плюс 21 градуса, а дождей станет меньше. Но к выходным россиян ждет очередное похолодание и дожди.
Ранее KP.RU сообщил, какая погода будет в Москве в воскресенье, 18 мая. Несмотря на небольшое потепление, дожди не дадут насладиться долгой прогулкой в парке.