Al Hadath: тело одного из лидеров ХАМАС Синвара найдено на юге сектора Газа

Отмечается, что тело Синвара было найдено в одном из тоннелей. При этом какие-либо подробности пока неизвестны. В частности, не сообщаются причины и обстоятельства гибели. Впрочем, официального подтверждения со стороны ХАМАС тоже еще не последовало.