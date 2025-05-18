Al Hadath: тело одного из лидеров ХАМАС Синвара найдено на юге сектора Газа

На юге сектора Газа найдено тело одного из лидеров ХАМАС Мухаммеда Синвара. Об этом сообщает местный телеканал Al Hadath со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что тело Синвара было найдено в одном из тоннелей. При этом какие-либо подробности пока неизвестны. В частности, не сообщаются причины и обстоятельства гибели. Впрочем, официального подтверждения со стороны ХАМАС тоже еще не последовало.
Известно лишь, что помимо тела Мухаммеда Синвара в том же тоннеле были найдены тела еще десяти боевиков ХАМАС. Все они находились под городом Хан-Юнис.
Напомним, в январе 2025 года Мухаммед Синвар стал новым главой боевого крыла ХАМАС. Тогда же он начал работу над восстановлением позиций движения. Они оказались серьезно ослаблены из-за военной операции Израиля. Та, как известно, была начата в октябре 2023 года.