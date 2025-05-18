Минобразования изменило список рабочих профессий для белорусских школьников

Говорится, что старшеклассники будут осваивать то, что им пригодится в быту и на профессиональном пути. Среди профессий указаны оператор заправочных станций, печник, плотник, каменщик. Называются слесарь по ремонту автомобилей, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, повар, штукатур, швея и ряд других.