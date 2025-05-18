Минобразования изменило список рабочих профессий для белорусских школьников. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства образования.
«В белорусских школах активно развивают программы по приобщению молодого поколения к труду», — отмечается в сообщении.
В пресс-службе акцентировали внимание, что Минобразования обновило перечень профессий, по которым учащиеся обучаются рабочим профессиям. Сказано, что названную возможность с нового учебного года получат более 36 000 школьников 10 и 11 базовых классов.
Говорится, что старшеклассники будут осваивать то, что им пригодится в быту и на профессиональном пути. Среди профессий указаны оператор заправочных станций, печник, плотник, каменщик. Называются слесарь по ремонту автомобилей, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, повар, штукатур, швея и ряд других.
В Минобразования уточнили, что профподготовка, как и ранее, будет проходить в рамках предмета «Трудовое обучение». По окончанию обучения школьникам будет присвоен квалификационный разряд (класс, категорию).
Ранее Минобразования Беларуси заявило про обязательные учебно-полевые сборы школьников.
Тем временем Минобразования сказало про важные изменения в белорусских школах с 1 сентября.
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