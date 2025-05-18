В Красноярском крае с начала года зарегистрировано более 450 случаев ВИЧ

В Роспотребнадзоре Красноярского края рассказали, что в первом квартале этого года зарегистрировано более 450 новых случаев ВИЧ.
Среди заболевших больше мужчин. Узнать, болен или нет человек этой крайне опасной инфекцией, можно, пройдя обследование.
И чем раньше будет установлен диагноз, тем больше шансов продлить жизнь и улучшить её качество. Чтобы снизить риск заражения, следует соблюдать меры профилактики: исключить беспорядочные половые связи, не употреблять наркотики, проходить тестирование на ВИЧ.
А также не использовать чужие колющие, режущие предметы, медицинские, маникюрные инструменты и средства личной гигиены.
В Красноярске накануне Дня памяти умерших от СПИДа, который в этом году выпал на 18 мая, прошло бесплатное тестирование на ВИЧ.