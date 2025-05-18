В Красноярском крае с начала года зарегистрировано более 450 случаев ВИЧ

И чем раньше будет установлен диагноз, тем больше шансов продлить жизнь и улучшить её качество. Чтобы снизить риск заражения, следует соблюдать меры профилактики: исключить беспорядочные половые связи, не употреблять наркотики, проходить тестирование на ВИЧ.