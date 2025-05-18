Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае с начала года зарегистрировано более 450 случаев ВИЧ

Среди заболевших больше мужчин, сообщили в Роспотребнадзоре.

Источник: Красноярский краевой центр профилактики и борьбы со СПИД

В Роспотребнадзоре Красноярского края рассказали, что в первом квартале этого года зарегистрировано более 450 новых случаев ВИЧ.

Среди заболевших больше мужчин. Узнать, болен или нет человек этой крайне опасной инфекцией, можно, пройдя обследование.

И чем раньше будет установлен диагноз, тем больше шансов продлить жизнь и улучшить её качество. Чтобы снизить риск заражения, следует соблюдать меры профилактики: исключить беспорядочные половые связи, не употреблять наркотики, проходить тестирование на ВИЧ.

А также не использовать чужие колющие, режущие предметы, медицинские, маникюрные инструменты и средства личной гигиены.

В Красноярске накануне Дня памяти умерших от СПИДа, который в этом году выпал на 18 мая, прошло бесплатное тестирование на ВИЧ.