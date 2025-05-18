Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сейсмологи из Иркутска зарегистрировали землетрясение в Забайкалье

Сейсмособытию присвоили энергетический класс 11.8.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Сейсмологи из Иркутска зарегистрировали землетрясение в Забайкалье. Об этом КП-Иркутск стало известно из тг-канала «Землетрясения в Байкальском регионе». Известно, что сейсмособытию присвоили энергетический класс 11.8.

— Зарегистрировано землетрясение 56.24 с.ш., 117.26 в.д. Дата и время (по Гринвичу): 18.05.2025, 05:52:19. Время по Гринвичу отстает от Иркутского времени на 8 часов, — сказано в сообщении.

Судя по координатам, подземные толчки произошли в Каларском районе. О их силе пока не сообщается.