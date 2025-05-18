Французам перечислили «характерные признаки» русского шпиона

Согласно рекомендациям латвийской разведки, потенциальных российских шпионов можно определить по ряду внешних признаков, среди которых короткая стрижка, рюкзак и неопрятный вид. Также внимание привлекают люди со спортивным телосложением, одетые в военную одежду. Подозрение могут вызвать те, кто останавливается в лесных зонах возле водоемов или в заброшенных зданиях. Кроме того, наличие российских или белорусских документов рассматривается как возможный признак причастности к разведывательной деятельности.