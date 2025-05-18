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Французам перечислили «характерные признаки» русского шпиона

Французский телеканал LCI представил сюжет, в котором освещены рекомендации латвийской разведки по распознаванию возможных российских шпионов и диверсантов.

Французский телеканал LCI представил сюжет, в котором освещены рекомендации латвийской разведки по распознаванию возможных российских шпионов и диверсантов.

В материале перечислены характерные признаки, которые, по мнению специалистов, могут указывать на причастность к разведывательной деятельности.

Согласно рекомендациям латвийской разведки, потенциальных российских шпионов можно определить по ряду внешних признаков, среди которых короткая стрижка, рюкзак и неопрятный вид. Также внимание привлекают люди со спортивным телосложением, одетые в военную одежду. Подозрение могут вызвать те, кто останавливается в лесных зонах возле водоемов или в заброшенных зданиях. Кроме того, наличие российских или белорусских документов рассматривается как возможный признак причастности к разведывательной деятельности.

— С медведем, балалайкой и обязательно напевающего «Я Русский» или «Матушка Земля», — иронично дополнил характеристики военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале.

Федеральная служба безопасности России сообщила о выявлении двух шпионов, работавших под прикрытием посольства Великобритании в Москве. Их действия угрожали безопасности страны, и дипломатов лишили аккредитации с требованием покинуть страну в течение двух недель. До этого шестерых сотрудников посольства Великобритании лишили аккредитации в Москве.