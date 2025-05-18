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В Башкирии пропал без вести 40-летний Алмаз Туктаров

С пропавшим нет связи уже четыре дня.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии начались поиски 40-летнего Алмаза Туктарова. В настоящий момент известно, что он вышел из дома в деревне Среднехозятово Чишминского района 14 мая и исчез. Об этом сообщили волонтеры «Барс».

Приметы: рост — 180 см, черные волосы, карие глаза.

На момент исчезновения на нем была темно-синяя куртка, темные брюки, черные кроссовки.

Если вам что-то известно о пропавшем, сообщите, пожалуйста, по телефонам: 8 (937) 3 102 112, 112.

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