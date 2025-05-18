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Красноярский космонавт заснял полет ракеты с борта МКС

Космонавт из Красноярского края Кирилл Песков поделился с миром захватывающим видео, на котором запечатлен полет ракеты, снятый прямо с борта Международной космической станции (МКС).

Источник: Соцсети

Об интересном факте сообщает «Енисей» со ссылкой на соцсети Кирилла Пескова.

Эти уникальные кадры получились совершенно случайно. Песков был занят настройкой фотоаппарата, когда вдруг «заметил в небе нечто необычное».

Оказалось, что в объектив попал момент запуска и полета ракеты в верхних слоях атмосферы. Космонавт успел оперативно перенастроить камеру, чтобы заснять это впечатляющее зрелище и поделиться им со всеми желающими. Теперь каждый может увидеть полет ракеты глазами космонавта, находящегося на орбите Земли.

Как ранее писал «МК в Красноярске», космонавт показал песчаную бурю с орбиты. Пользователь интернета добавил, что, хотя буря выглядит красиво, находиться в ней не очень приятно, и предпочел бы снежные метели.