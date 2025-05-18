Красноярский космонавт заснял полет ракеты с борта МКС

Оказалось, что в объектив попал момент запуска и полета ракеты в верхних слоях атмосферы. Космонавт успел оперативно перенастроить камеру, чтобы заснять это впечатляющее зрелище и поделиться им со всеми желающими. Теперь каждый может увидеть полет ракеты глазами космонавта, находящегося на орбите Земли.