Красноярский космонавт заснял полет ракеты с борта МКС

Об интересном факте сообщает «Енисей» со ссылкой на соцсети Кирилла Пескова.
Эти уникальные кадры получились совершенно случайно. Песков был занят настройкой фотоаппарата, когда вдруг «заметил в небе нечто необычное».
Оказалось, что в объектив попал момент запуска и полета ракеты в верхних слоях атмосферы. Космонавт успел оперативно перенастроить камеру, чтобы заснять это впечатляющее зрелище и поделиться им со всеми желающими. Теперь каждый может увидеть полет ракеты глазами космонавта, находящегося на орбите Земли.
Как ранее писал «МК в Красноярске», космонавт показал песчаную бурю с орбиты. Пользователь интернета добавил, что, хотя буря выглядит красиво, находиться в ней не очень приятно, и предпочел бы снежные метели.