В России создают новый эталон тока для сверхбыстрых зарядных станций

Планы развития сети зарядных станций в России предполагают к 2030 году установку нескольких десятков тысяч быстрых и сверхбыстрых зарядных станций постоянного тока. С их помощью за 20−30 минут можно восполнить запас энергии электромобиля. Именно сеть сверхбыстрых станций позволяет перемещаться на дальние расстояния и снимает важные ограничения с рынка электротранспорта.