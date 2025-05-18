В России создают новый эталон тока для сверхбыстрых зарядных станций

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Российские ученые-метрологи работают над новым эталоном тока, который позволит развернуть в стране сеть станций сверхбыстрой зарядки электротранспорта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росстандарта.
«В рамках опытно-конструкторской работы создается исходный эталон единицы мощности постоянного тока и усовершенствуются методы передачи электрических величин (ампера, вольта, ватта) к широкому парку рабочих многофункциональных эталонов электроэнергетических величин. Результатом работ станет фундамент единой метрологической базы, необходимый для поверки всех типов зарядных станций, включая сверхбыстрые, что ускорит внедрение электротранспорта в РФ», — говорится в сообщении.
Макет оборудования высшей точности для метрологического обеспечения средств измерений электроэнергетических величин в сетях нового поколения представят на открывающемся в понедельник в Москве международном метрологическом форуме и выставке «Метрология без границ».
Планы развития сети зарядных станций в России предполагают к 2030 году установку нескольких десятков тысяч быстрых и сверхбыстрых зарядных станций постоянного тока. С их помощью за 20−30 минут можно восполнить запас энергии электромобиля. Именно сеть сверхбыстрых станций позволяет перемещаться на дальние расстояния и снимает важные ограничения с рынка электротранспорта.
«Кроме этого, зарядка электромобиля на станции, как любая торговая операция, нуждается в контроле объема и качества товара или услуги. Поэтому метрологическое обеспечение является обязательным для развития этого направления транспортной отрасли», — пояснили в ведомстве.
Предстоящим летом Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д. И. Менделеева приступает к испытаниям мобильных эталонных приборов для поверки, испытаний и инспекций зарядных станций, выпуск которых налажен в России. Применение мобильных эталонов владельцами станций и надзорными органами позволит повысить качество услуг по зарядке электротранспорта и обеспечить защиту потребителей, отметили в Росстандарте.