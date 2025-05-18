В Самаре отклонили проект поправок в планировку территории у парка Гагарина

Городская администрация Самары отказалась утверждать изменения в проекте планировки и межевания зоны около парка имени Гагарина. Обоснование решения размещено на официальном ресурсе мэрии, сообщает «Коммерсант Волга».
Речь идет о земельном участке, ограниченном улицами Советская Армия, проспект Карла Маркса, улица Гастелло и Московское шоссе.
Предложенные дополнения были вынесены на обсуждение самарцев. Во время общественных обсуждений граждане высказали несогласие с предлагаемыми нововведениями и указали на некоторые недостатки проекта.
По итогам рассмотрения поступивших предложений власти приняли решение вернуть документ на доработку специалистам департамента архитектуры и строительства муниципалитета.
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