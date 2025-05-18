В Крыму почтили память жертв депортации народов

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая — РИА Новости Крым. 18 мая — День памяти жертв депортации народов Крыма.
«В Крыму памятные даты нас объединяют всегда, и очень важен был указ президента России от 21 апреля 2014 года, который восстановил историческую справедливость», — сказал на траурной церемонии у мемориала на станции Сюрень глава республики Сергей Аксенов.
Он также отметил, что в Крыму все национальности проявляют уважение друг к другу, живут в мире и согласии.
«Трагедия депортации коснулась многих тысяч людей, сломала многие тысячи судеб. И сегодня мы выражаем глубокое сочувствие жертвам необоснованных репрессий, их родным и близким. Мы всегда будем помнить о трагедии депортации и не допустим ее повторения», — сказал Аксенов.
И добавил, что Крым развивается и двигается вперед, преодолев вопросы, которые касались межконфессиональных и межнациональных тем. В основе развития республики лежит единство, бережное отношение к традициям, духовному и культурному наследию всех народов.
«В 1941—1944 гг. по национальному признаку с территории полуострова выслали более 227 тысяч человек. Это — печальная страница нашей истории. Десятилетиями депортированные народы пытались добиться реабилитации, но Украина со своими западными кураторами на этой теме только спекулировали, подталкивая крымчан к межнациональному конфликту. К счастью, жителям полуострова хватило мудрости не допустить этого», — написал глава крымского парламента Владимир Константинов в своем ТГ-канале.
И напомнил, что в российском Крыму репрессированным народам оказывается серьезная поддержка, в рамках Государственной программы РФ реализованы десятки социально значимых жилищных, образовательных, инфраструктурных проектов.
«Мы едины, вместе создаем Крым нашей мечты, укрепляем межнациональный мир, сохраняем культуру и языки народов, живем насыщенной созидательным трудом жизнью. В этом — наш крымский характер и выбор нашего народа», — подчеркнул Константинов.