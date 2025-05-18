«В 1941—1944 гг. по национальному признаку с территории полуострова выслали более 227 тысяч человек. Это — печальная страница нашей истории. Десятилетиями депортированные народы пытались добиться реабилитации, но Украина со своими западными кураторами на этой теме только спекулировали, подталкивая крымчан к межнациональному конфликту. К счастью, жителям полуострова хватило мудрости не допустить этого», — написал глава крымского парламента Владимир Константинов в своем ТГ-канале.