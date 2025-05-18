Ростовчане выбирают деревню или дом для летнего отдыха детей

До летних каникул осталось совсем немного. Родители школьников уже определились, как дети их проведут. Аналитики сервиса SuperJob выяснили планы ростовчан на ближайшие три месяца. Согласно опросу, каждый третий родитель (32%) планирует, что его ребенок проведет летние каникулы дома. 27% респондентов собираются отправить детей в деревню или на дачу, а 15% выбрали для летнего отдыха оздоровительные лагеря.