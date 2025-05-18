Ростовчане выбирают деревню или дом для летнего отдыха детей

До летних каникул осталось совсем немного. Родители школьников уже определились, как дети их проведут. Аналитики сервиса SuperJob выяснили планы ростовчан на ближайшие три месяца. Согласно опросу, каждый третий родитель (32%) планирует, что его ребенок проведет летние каникулы дома. 27% респондентов собираются отправить детей в деревню или на дачу, а 15% выбрали для летнего отдыха оздоровительные лагеря.
— На Черноморском побережье планируют отдыхать 11%, а 9% родителей собираются организовать путешествия по России. Лишь 2% рассматривают возможность отправить детей за границу, — рассказали эксперты.
Из российских направлений наиболее популярными стали Байкал, Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Дагестан, Мурманск, Омск, Казань, Ставропольский край, Кавказ и Алтай. Среди зарубежных вариантов чаще всего упоминались Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ, Грузия и Азербайджан.
Еще 2% родителей планируют отправить детей в школьные лагеря. Каждый десятый выбрал альтернативные формы отдыха — санатории, турпоходы или визиты к родственникам. В то же время 6% пока не определились с планами на лето для своих детей.
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