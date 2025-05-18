Спасатели предупредили о рисках из-за гроз и сильных дождей

В связи с этим в МЧС напоминают о возможных факторах опасности. В частности, на дорогах может быть значительное снижение видимости и затруднение движения транспорта вплоть до его полной остановки, подтопление отдельных домов, хозпостроек, огородов, сельхозугодий, автодорог местного значения. Также не исключено повреждение (обрыв) линий связи и электропередачи, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах, возникновения лесных пожаров, как и пожаров в жилых и производственных зданиях. -0-