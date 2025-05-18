Строительство «Немов-центра» за 4 млрд рублей планируют перенести в Самару

Заместитель губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев рассказал 17 мая на встрече в Ледовом дворце «Лада Арена» в Тольятти, что строительство гимнастического центра «Немов Центр» решено перенести из Тольятти в областной центр.
По его словам, этот масштабный проект стоимостью около 4 миллиардов рублей лучше реализовать именно там, поскольку местные ресурсы не позволяют самостоятельно обеспечить финансирование такой крупной стройки без помощи федеральных властей.
Сейчас власти ищут подходящее место для размещения нового спортивного объекта.
Ранее, в 2017 году, стоимость строительства подобного комплекса составляла примерно 1,5 миллиарда рублей. Об это рассказал портал «Волга Ньюс».
Осенью 2025 года в рамках форума «Россия — спортивная держава», проходящего в Тольятти, планируется обсудить возможность возведения «Немов Центра» в регионе.
Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов выразил мнение, что новый спортивный объект нужен именно в Тольятти, подчеркнув заслуги местных жителей перед спортом.
При этом, по мнению вице-губернатора, спортсмены и активные жители Тольятти не останутся без внимания.
В ближайшие годы в городскую спортивную инфраструктуру, включая модернизацию крупных спортивных объектов вроде спорткомплекса «Олимп» и дворца спорта «Волгарь», планируется инвестировать свыше 2,5 миллиарда рублей.
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