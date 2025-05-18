В Омске убрали почти всю плитку из сквера Борцов революции

В сквере имени Борцов революции в Омске идёт обновление пешеходных дорожек — подрядчик уже демонтировал более 80% старой плитки. Работы проходят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщила пресс-служба мэрии.
Согласно плану проекта, в сквере планируют полностью отремонтировать тротуары: уложат новую плитку, установят гранитные бордюры. Также проведут косметический ремонт мемориалов, облицуют гранитом подпорную стенку со стороны улицы Лермонтова.
Кроме того, на территории появится рулонный газон и система автополива. Сквер, в котором расположен один из Вечных огней города, оснастят уличным освещением, архитектурной подсветкой, видеонаблюдением, а также новыми скамейками для отдыха.