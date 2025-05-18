Омских дачников предупреждают через мегафоны о противопожарном режиме

Основания для этого есть. Например, в Тарском районе уже составили два десятка протоколов в отношении органов местного самоуправления и должностных лиц: минерализованные полосы вокруг населенных пунктов не готовы, территории общего пользования захламлены. Виновным назначен штраф.
В местном садоводстве, занимающем 45 гектаров, сотрудники пожарного надзора не только проводят ежедневные рейды, профилактические беседы, но и рисуют предупреждающие картинки на асфальте. И оповещают дачников о необходимости соблюдать противопожарный режим через громкоговорители. Чтобы услышали все.
Особую озабоченность у инспекторов вызывают брошенные участки. Три года назад в ветреную погоду они стали источником пожара, в котором сгорели четыре дома.
С начала действия ОПР (с 14 мая) на территории Тарского района уже произошло 33 пожара. Причины: горевшая сухая трава, аварийная работа электросети, неправильное устройство дымоходов и печей, неосторожное обращение с огнем, сообщает МЧС.