Омских дачников предупреждают через мегафоны о противопожарном режиме

В местном садоводстве, занимающем 45 гектаров, сотрудники пожарного надзора не только проводят ежедневные рейды, профилактические беседы, но и рисуют предупреждающие картинки на асфальте. И оповещают дачников о необходимости соблюдать противопожарный режим через громкоговорители. Чтобы услышали все.