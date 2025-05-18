Россиян предупредили об огромных штрафах за сбор некоторых грибов

Отмечается, что за случайный сбор краснокнижных грибов можно получить штраф от 2,5 тысячи до пяти тысяч рублей, а за умышленный — до миллиона рублей штрафа и до четырех лет принудительных работ. При этом, если человек намеренно собрал такие грибы и разместили кадры в соцсетях, то наказание может составить до шести лет лишения свободы, а также штраф до двух миллионов рублей.