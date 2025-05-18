Красноярский космонавт Кирилл Песков показал полёт ракеты с борта МКС.

«Вчера, пока я разбирался с настройками фотоаппарата для ночного таймлапса, заметил в небе нечто необычное. Чтобы успеть это запечатлеть, зафиксировал камеру, наспех её настроив. И, вот что получилось. Вот как выглядит полёт ракеты в верхних слоях атмосферы с борта МКС», — написал космонавт.