Омская филармония покажет полные сюрпризов концерты

Одним из самых ярких моментов вечера станет выход Омского камерного оркестра. Свою программу коллектив держит в секрете, однако заявляет, что публика такого еще не видела. Известно, что музыканты продемонстрируют зрителям всю палитру своих возможностей — от исполнения утонченной классики до уникальной интерпретации культовых рок-хитов. И что в неожиданном образе перед слушателями предстанет даже дирижер.