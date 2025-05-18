Омская филармония покажет полные сюрпризов концерты

Перед началом каждого концерта зрителей будет встречать особенная приветственная программа, которая развернется прямо на улице перед входом в Концертный зал. Живая музыка поможет создать у горожан атмосферу праздника.
В фойе откроется масштабная историческая выставка. Изюминкой программы станет совместное выступление оркестра и Омского хора, который покажет лучшие номера.
Одним из самых ярких моментов вечера станет выход Омского камерного оркестра. Свою программу коллектив держит в секрете, однако заявляет, что публика такого еще не видела. Известно, что музыканты продемонстрируют зрителям всю палитру своих возможностей — от исполнения утонченной классики до уникальной интерпретации культовых рок-хитов. И что в неожиданном образе перед слушателями предстанет даже дирижер.
— Специально к праздничному выступлению омский дизайнер Анна Ден разработала эксклюзивные костюмы, подчеркивающие новаторский дух и творческую смелость музыкантов, — сообщили в филармонии.
Омский академический симфонический оркестр под управлением Дмитрия Васильева тоже намерен удивлять и представит необычный перформанс. Музыканты отдадут свои инструменты слушателям и устроят творческий эксперимент. Выступление дополнят шедевры классики и эстрадные хиты.
В юбилейной программе также примут участие Квартет народных инструментов «Тарские ворота», группа «Премьер», ведущие солисты. Особую атмосферу создадут выступления Омского государственного детского ансамбля, танцевального проекта «Малина», а также ансамбля «Юность» Омского кадетского корпуса. Украсит концерт оригинальная программа студии воздушной гимнастики и эквилибра Art Of Fly.
В завершении публику ждет прощальный аккорд. На площади перед филармонией гости вечера смогут расслабиться и потанцевать под звуки живой музыки. Концерты состоятся 23 и 25 мая.