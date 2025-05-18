Эксперт рассказал, как мошенники крадут аккаунты в Telegram

«Принципиально новых схем на данный момент не наблюдается, меняется лишь информационная подводка и способ привлечения внимания. Эти способы могут меняться еженедельно, все зависит от информационной повестки и фантазии злоумышленников. Проголосовать на конкурсе, подписать петицию, прочитать сообщение в паблике, выиграть сертификат от любимого бренда, поучаствовать в конкурсе от блогера, получить социальную выплату от государства или заработать на инвестициях — лишь часть наиболее популярных информационных подводок», — сказал Вураско.