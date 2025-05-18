В Омской области построили врачебную амбулаторию в поселке Ростовка

В поселке Ростовка построили здание Сибирской врачебной амбулатории. Ранее медики принимали пациентов в оборудованных помещениях на первом этаже жилого дома. Работы проводились по нацпроекту.
Как сообщили в Минздраве Омской области, Сибирская врачебная амбулатория обслуживает жителей не только Ростовки, но и села Новомосковка, разъезда Левобережный. Прием здесь ведут шесть врачей: участковый педиатр, акушер-гинеколог, терапевты, врач дневного стационара, а также 18 специалистов со средним медицинским образованием, есть лаборатория и кабинет функциональной диагностики.
Площадь нового здания составляет 900 кв. метров, помимо амбулатории здесь разместится пост отделения скорой помощи Омской ЦРБ. Сейчас рабочие завершают обустройство территории, установку оборудования и подключают кабинеты врачей к интернету. Далее амбулатория должна пройти лицензирование.
Объект возведен в рамках нацпроекта «Здравоохранение». За шесть его реализации на территории Омской области были смонтированы более сотни модульных ФАПов и амбулаторий, проведен капитальный ремонт более двухсот объектов здравоохранения.