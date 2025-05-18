В Омской области построили врачебную амбулаторию в поселке Ростовка

Как сообщили в Минздраве Омской области, Сибирская врачебная амбулатория обслуживает жителей не только Ростовки, но и села Новомосковка, разъезда Левобережный. Прием здесь ведут шесть врачей: участковый педиатр, акушер-гинеколог, терапевты, врач дневного стационара, а также 18 специалистов со средним медицинским образованием, есть лаборатория и кабинет функциональной диагностики.