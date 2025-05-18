Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области построили врачебную амбулаторию в поселке Ростовка

Медицинский объект возводили по нацпроекту.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Ростовка построили здание Сибирской врачебной амбулатории. Ранее медики принимали пациентов в оборудованных помещениях на первом этаже жилого дома. Работы проводились по нацпроекту.

Как сообщили в Минздраве Омской области, Сибирская врачебная амбулатория обслуживает жителей не только Ростовки, но и села Новомосковка, разъезда Левобережный. Прием здесь ведут шесть врачей: участковый педиатр, акушер-гинеколог, терапевты, врач дневного стационара, а также 18 специалистов со средним медицинским образованием, есть лаборатория и кабинет функциональной диагностики.

Площадь нового здания составляет 900 кв. метров, помимо амбулатории здесь разместится пост отделения скорой помощи Омской ЦРБ. Сейчас рабочие завершают обустройство территории, установку оборудования и подключают кабинеты врачей к интернету. Далее амбулатория должна пройти лицензирование.

Объект возведен в рамках нацпроекта «Здравоохранение». За шесть его реализации на территории Омской области были смонтированы более сотни модульных ФАПов и амбулаторий, проведен капитальный ремонт более двухсот объектов здравоохранения.