Новосибирску по-прежнему не хватает около 700 дефицитных учителей

В конце апреля этого года в новосибирских школах, подведомственных мэрии, было открыто 678 вакансий учителей-предметников. Об этом пишет портал Infopro54 со ссылкой на данные департамента образования.
Так, на момент декабря 2024-го закрепление молодых специалистов, трудоустроенных в 2024/2025 учебном году, составило 98%. Причина расторжения трудового договора — переезд.
Кроме того, в городе откроют еще два здания школ — на Кубовой и Крылова. В эти школьные заведения нужны еще 87 преподавателей. В департаменте также отметили, что ежегодно в муниципальные общеобразовательные организации устраиваются на работу более 350 молодых специалистов. Наиболее востребованными педагогами являются учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы.