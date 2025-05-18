Новосибирску по-прежнему не хватает около 700 дефицитных учителей

Кроме того, в городе откроют еще два здания школ — на Кубовой и Крылова. В эти школьные заведения нужны еще 87 преподавателей. В департаменте также отметили, что ежегодно в муниципальные общеобразовательные организации устраиваются на работу более 350 молодых специалистов. Наиболее востребованными педагогами являются учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы.