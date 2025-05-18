МАРТ нашел нарушения в 75% проверенных организаций ритуальных услуг в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
Напомним, что белорусы могли пожаловаться в МАРТ на организацию похорон. Говорится, что специалисты ведомства провели мониторинг субъектов, которые оказывают ритуальные услуги, а также объектах торговли, которые осуществляют продажу данных товаров.
«Нарушения установлены в 75 процентах объектов, охваченных мониторингом», — уточнили в пресс-службе.
В МАРТ уточнили, что в объектах по указанию ритуальных услуг в основном были обнаружены нарушения правил бытового обслуживания: отсутствовала необходимая для потребителя информация. Речь идет про перечень оказываемых видов бытовых услуг, тарифы на них и так далее. Кроме того, некоторые субъекты не были внесены в Реестр бытовых услуг.
Вместе с тем в торговых объекты были выявлены следующие нарушения: отсутствие перечня товаров, которые обязательны к наличию для продажи, ценников на товары, до сведения покупателей не была доведена необходимая информация о товарах и другие. Уточняется, что хозяйствующим субъектам были направлены рекомендации, касающиеся устранения выявленных нарушений.
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