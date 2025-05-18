Красноярск примет агитпоезд минобороны РФ: где и когда

«Собравшиеся на перроне вокзала жители города смогут увидеть выступление концертной бригады поезда и творческих коллективов Красноярского края, а также демонстрацию строевых приёмов с оружием под аккомпанемент военного оркестра», — прокомментировали в правительстве.
Агитпоезд получил название «Единство в памяти. Сила в подвиге!». В его составе — восемь тематических вагонов, включающих экспозиции.
Сухопутных войск Воздушно-космических сил Воздушно-десантных войск Военно-морского флота других армейских подразделений «Юнармии».
Еще четыре железнодорожные платформы включают образцы военной техники, захваченной в рамках СВО.
Время прибытия: 9:30.
Время работы: до 14:30.
Ранее «ФедералПресс» рассказал историю Красноярска как города трудовой доблести и масштабах эвакуации в этот город. Кроме того, в интервью изданию историк рассказал, как жил Красноярск в годы ВОВ.