Новосибирск-Главный возглавил рейтинг самых загруженных станций региона

В первом квартале текущего года Новосибирск-Главный стал самой загруженной железнодорожной станцией для пригородных электропоездов, обслужив 685 тыс. пассажиров, что на 2,4% больше, чем в прошлом году. Об этом РБК Новосибирск сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД).
Среди других популярных станций: Речной вокзал (490 тыс. пассажиров, +6,06%), Бердск (280 тыс., +9,37%), Сеятель (213 тыс., +6,5%) и Центр (128 тыс.). Отмечается, что в прошлом году на пятом месте по популярности была станция Новосибирск-Западный.
Всего за первые три месяца года электропоездами в регионе воспользовались 4,9 млн человек, что на 4,3% больше, чем годом ранее. Электрички в Новосибирске перевезли 1,69 млн пассажиров, что на 3,3% больше, чем в прошлом году.
Южное направление стало самым популярным среди пассажиров пригородных поездов в Новосибирской области.