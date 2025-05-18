Новосибирск-Главный возглавил рейтинг самых загруженных станций региона

Всего за первые три месяца года электропоездами в регионе воспользовались 4,9 млн человек, что на 4,3% больше, чем годом ранее. Электрички в Новосибирске перевезли 1,69 млн пассажиров, что на 3,3% больше, чем в прошлом году.