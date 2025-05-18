В Искитиме скончался бывший главврач районной больницы Николай Загайнов

Искитимская центральная районная больница сообщила о смерти Николая Алексеевича Загайнова, возглавлявшего медучреждение с 1986 по 1994 год.
Николай Алексеевич скончался в возрасте 71 года. Коллеги отзываются о нем как об исключительно трудолюбивом, профессиональном и уважаемом человеке. В период его работы в больнице началась компьютеризация.
В начале 90-х годов в Искитиме и Искитимском районе трудились 321 врач и 1165 средних медицинских работников. В районе функционировали 6 участковых больниц, 2 врачебные амбулатории и другие медицинские учреждения.